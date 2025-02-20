『FRIDAY』（7日発売／講談社）表紙を飾った俳優・タレントの横野すみれ（24）のアザーカットとコメントが到着した。横野は今回、「小悪魔」をテーマに撮影。抜群のスタイルを誇る“令和最高峰のカーヴィーボディ”を、10ページにわたってたっぷりと披露した。【表紙カット】「小悪魔」をテーマに撮影圧巻のスタイルを披露する横野すみれ横野は2018年からNMB48のメンバーとして活動し、2022年よりソロ活動をスタート。数々の