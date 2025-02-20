去年11月、岐阜市で乗用車を運転して軽乗用車と衝突し、軽乗用車に乗っていた男性1人を死亡させたなどとして岐阜県の県会議員を書類送検です。 【写真を見る】死亡事故起こした岐阜県議（81）書類送検乗用車運転中に軽乗用車に衝突し乗っていた男性（40）死亡岐阜市 書類送検されたのは当選9回で議長の経験もある岐阜県の玉田和浩県議81歳です。玉田県議は去年11月、岐阜市内の交差点で乗用車を運転して軽乗用車と出合い頭に