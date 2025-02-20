ＮＹ金時間外取引スポットが最高値更新、先物も高値に迫る 東京時間16:04現在 ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2965.50（+29.40+1.00%） ※２/１１高値2968.50が先物の最高値