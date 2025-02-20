政府と東京電力が再稼働を目指している柏崎刈羽原発について、IAEA＝国際原子力機関のトップが「すぐ再稼働してかまわない」と評価しました。国際原子力機関（IAEA） グロッシ事務局長「日本が決定したら、すぐ再稼働してかまわない。重要な一歩になると思っている」「核の番人」とも呼ばれ、原子力の平和利用を促進するIAEAのトップ、グロッシ事務局長はおととい、新潟県にある柏崎刈羽原発を初めて視察。テロ対策を含め再稼