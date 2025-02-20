埼玉・八潮市の道路陥没事故を受け、石破首相は埼玉県の大野知事と面会し、復旧作業の支援とともにインフラの老朽化対策を進める考えを示しました。埼玉県・大野知事：応急対策や抜本的な対策を進めるためには、高度な技術力とともに多額の費用が見込まれる。石破首相：財政的な支援についても総務省に指示をいたしたところでございます。石破首相は「インフラを整備してから50年ぐらいになる。『一気にこういうことがあちこちで起