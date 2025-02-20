プロ野球・ロッテは、今季からチームキャプテンに就任した藤岡裕大選手が着用するキャプテンマークのデザインを発表しました。藤岡選手が着用するユニホームに入るキャプテンマークのデザインは、藤岡選手が自ら監修。鋭い眼差しの「カメモ」とキャプテンの「C」のシルエットを表現したデザインとなっており、ユニホームの右袖部分に掲出されるとのことです。また、このマークの入ったユニホームは3月28日に行われる開幕戦で着用さ