国は南海トラフ巨大地震が発生した場合の新たな被害想定を来月末に公表する方針です。死者数や経済的被害のほか、近年の地震災害で課題となっている災害関連死についても想定に盛り込むことにしています。今後30年以内に80パーセント程度の確率で発生するとされている南海トラフの巨大地震をめぐっては、国が2012年から翌年にかけて被害想定をまとめ、最悪の場合▼死者約32万3000人▼避難者約950万人▼全壊・焼失の建物約238