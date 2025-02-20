かつて連携も模索した日本維新の会と国民民主党の間で、緊張が高まっている。自民党が両党を「てんびん」にかけながら進める政策協議で進捗（しんちょく）の差が開き、政党間の関係にまで亀裂が入りつつある。記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）=2025年2月7日午後、大阪府庁■維新・吉村氏「他党のせいにするな」「交渉が思い通りにいかないことを他党のせいにするのはやめた方がいい」。維新の吉