「いい香りがしてきたーっ」 手作りクッキーをオーブンで焼く至福の時間「要領良く」なんてできなくて。不器用な会社員が案内されたのは不思議な喫茶店!?／星のみえない夜は砂糖菓子につつまれて（1）要領よく仕事をこなすのが難しい会社員、無理して周りに合わせてしまう大学生、仕事・家事・育児に追われるシングルマザー。毎日をいっぱいいっぱいで過ごす人たちが、気持ちが沈んでしまった夜に辿り着いたのは、星空に佇む不思議