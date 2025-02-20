[2.20 U20アジア杯GL第3戦 U-20日本 - U-20韓国 深セン]“ロス五輪世代”U-20日本代表は20日、AFC U20アジアカップのグループリーグ第3戦でU-20韓国代表と対戦する。日本時間午後16時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。17日の第2戦から先発を4人変更。DF梅木怜、MF石井久継、MF中川育が初戦以来のスタメンに入り、FW神田奏真が初先発となった。GK荒木琉偉、DF高橋仁胡、DF市原吏音、MF小倉幸成、MF大関友