[2.20 AFC U20アジア杯第3節](深セン)※16:00開始<出場メンバー>[日本]先発GK 23 荒木琉偉DF 3 高橋仁胡DF 5 市原吏音DF 4 喜多壱也DF 2 梅木怜MF 6 小倉幸成MF 10 大関友翔MF 13 石井久継MF 7 佐藤龍之介MF 17 中川育FW 9 神田奏真控えGK 1 中村圭佑GK 12 後藤亘DF 15 塩川桜道DF 16 〓原陸人DF 18 布施克真DF 19 土屋櫂大MF 8 中島洋太朗MF 21 齋藤俊輔MF 22 ニック・シュミットFW 11 井上愛簾FW 14 道脇豊FW 20 高岡伶颯