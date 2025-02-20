【kaku lab.】 2月20日 発表 「kaku lab.」 ゼブラは2月20日、リアルタイム3Dvisual生成プラットフォーム「kaku lab.（カクラボ）」の発表会をゼブラ本社にて開催した。今回は技術発表の側面が強く、現状今後の展開、発売予定については未定となっている。 「kaku lab.」は既存の筆記具の技術にXR（クロスリアリティ）と生成AIを組み合わせることで新しい手書き体験が