十日町市で20日、住宅を焼く火事がありました。消防などによりますと20日午後3時過ぎ、十日町市中条甲で、近くの住民から「2階から炎が出ています」と119番通報がありました。火事があったのは木造の一軒家で2人が暮らしているということです。午後4時20分現在、炎上中で消防車両5台が出動し消火活動にあたっていますが、火元の住人で60代の女性1人が気道熱傷で病院へ搬送されているということです。周辺への延焼は確認されていま