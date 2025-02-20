車両搬入時の様子（写真：銚子電鉄）関西の大手私鉄から千葉県のローカル私鉄への車両譲渡――鉄道ファン界隈を中心に話題を呼んだ、元南海2200系（銚子電鉄22000形）。すでに運行を開始している1本目に続き、8月にやって来た「2本目」について続報が入りました。銚子電鉄は2024年11月に元南海2200系車両（2本目）を「観光列車化」する計画を立ち上げ、12月からクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で資金を募っていました。