2月20日、B2西地区の鹿児島レブナイズは、秋山慶哉との契約を双方の合意の上で解除したと発表。21日付で自由交渉選手リストに公示される。 現在24歳の秋山は、190センチ92キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東北生活文化大学高校から日本経済大学へと進学し、昨年4月から鹿児島のセカンドチームであるRed Monstersに加入すると、同年8月から練習生として鹿児島に加入。同11月