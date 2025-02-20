韓国最大野党「共に民主党」のパク・ジウォン議員が「朝鮮半島の非核化に向けた3段階論」を提案し、「第一に北朝鮮を核保有国として認めるべきだ」と述べた。【注目】トランプのメッセージを“誤読”し混乱する韓国パク議員は2月20日、国会で開かれた「国会朝鮮半島平和フォーラム」の挨拶で、「北朝鮮の核能力がますます高度化している状況のなかで、もはや無責任で非現実的な核武装論のような主張では、大韓民国の安全保障も国際