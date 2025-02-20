気象台によると、20日の午後、日本有数の豪雪地帯として知られる青森県の酸ヶ湯の積雪深が500センチ（5メートル）を超えた。 【写真を見る】青森県酸ヶ湯で積雪500センチを超える！そんな中、山形県西川町では積雪が514センチに！隠れ積雪日本一の町とは これほどの大雪は12年ぶりだという。 そんな中・・・隠れ積雪日本一をうたう山形県の西川町・月山志津温泉では、積雪深が酸ヶ湯を上回る数値になっていた。 なんと、