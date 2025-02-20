【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「広瀬アリスさんのまっすぐな眼差しと足取りに、新しい出会いに期待が膨らむような、勇気をもらえるCMに仕上がっていると思います」（miwa） miwaの代表曲「ヒカリヘ」が、広瀬アリス出演のReady Crew（レディクル）の新CMに起用されることが発表された。 CMのテーマは「出会い」。挑戦は孤独ではなく仲間がいる、一つひとつの出会いで未来が変わるというメッセージを届