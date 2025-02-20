☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【2月】 20日(木) 110.73／486円安・3万9000円割れ 19日(水) 118.00 18日(火) 113.98 17日(月) 108.58 14日(金) 105.69／312円安 13日(木) 104.70／497円高・3万9000円台回復 12日(水) 100.21 10日(月)95.31 ７日(金)93.65／279円安・3万9000円割れ ６日(木)99.41／235円高・3万9000円台回復 ５日(水) 100.41 ４