歌手で俳優の中島健人（30）とシンガーソング・ライターのmilet（ミレイ）が20日、東京・武蔵大学で行われた映画『知らないカノジョ』（28日公開）公開直前トーク＆スペシャルライブイベントに登壇した。中島の登場は観客へのサプライズとなり、客席から現れた中島に、会場からは黄色い悲鳴が上がった。【写真】中島健人も感動…！主題歌を熱唱したmilet本作は、恋に落ちて8年、喧嘩（けんか）した翌朝、2人が出会わなかった世