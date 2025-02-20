実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が20日までに更新されたYouTube「新R25チャンネル」に出演し、最近買った一番高いものについて語る場面があった。お金事情について詳しく聞く企画で「最近買った一番高いもの」というテーマになると、ひろゆき氏は「万年筆ですね。3000万円ぐらいするんですけど」といい、共演者を驚かせる。「時計を出している資産性のあるブランドが、シャレで万年筆を出して、全然売れなかったんです