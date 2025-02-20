外国為替市場では円高が進行していて、さきほど午後4時過ぎに一時1ドル＝149円台を付けました。2024年12月上旬以来、約2カ月ぶりの円高水準です。【映像】日銀の利上げ継続の見方広がる長期金利の上昇や、インフレ懸念から日銀が今後も利上げを継続するとの見方が広がり、市場ではドルを売って円を買う流れが強まっています。（ANNニュース）