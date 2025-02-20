20日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで上昇し、一時1ドル＝149円95銭を付けた。米長期金利が低下したほか、日銀の追加利上げ観測が強まり、昨年12月9日以来、約2カ月ぶりの円高水準となった。2月に入り、5円程度の円高が進んだことになる。午後5時現在は前日比1円49銭円高ドル安の1ドル＝150円16〜18銭。ユーロは1円86銭円高ユーロ安の1ユーロ＝156円64〜68銭。日銀の高田創審議委員が前日の講演で、今後の金融政策につ