石破総理大臣はIAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長と面会し、原発処理水の海洋放出の根拠となる科学的調査など復興への協力に対し感謝を伝えました。石破総理大臣「アルプス処理水の海洋放出をはじめとする東京電力福島第一原子力発電所の廃炉を含む、福島の復興に向けたプロセスへの歩みへのご協力、心より感謝申し上げます」グロッシ事務局長は、毎年のように日本を訪れていて、今回は「福島での活動のフォローアップの