2000年12月に開局したＢＳ民放局は、25周年を迎えました。ＢＳ放送におけるキラーコンテンツである“野球”を題材にした『ＢＳならでは！』の番組を３月上旬に放送します！ＢＳテレ東では、「今、ＢＳが伝える野球～菅野智之の挑戦には物語がある～」を３月９日（日）にお送りします。 35歳にしてMLB移籍という大きな決断を下した菅野智之。コロナの影響もあり１度は封印した夢に再び向き合い、実現させた新た