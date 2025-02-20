【モデルプレス＝2025/02/20】人気コスプレイヤーの伊織もえが20日、都内にて行われた「タテ読みマンガアワード 2024」授賞式に出席した。【写真】伊織もえ、熱愛報道で“交際期間10年の純愛”公表 結婚の可能性は？◆伊織もえ、コメント欄に書き込み伊織は「『令嬢転生もの』が大好きで色んなアプリを介して新しいものが出たら大体読むという感じでいっぱい読んでます」と好きなジャンルを告白。「ヒロインの見た目とヒーローの見