Miho Uranaka［東京２０日ロイター］ - 農林中央金庫は２０日、決算を発表し、２０２５年３月期は１兆９０００億円の純損失を見込んでいると明らかにした。新規投融資や日銀の利上げなどを背景に、２６年３月期は３００億ー７００億円程度の黒字へ回復する見通しとした。赤字の責任を明確にするとして、奥和登理事長が３月末で辞任する人事も発表した。後任には財務の立て直しを指揮している北林太郎常務執行役員が昇格す