【モデルプレス＝2025/02/20】フリーアナウンサーの中村仁美が2月18日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、注目が集まっている。【写真】中村仁美アナ、長男のためのボリューム満点弁当◆中村仁美アナ、手作り弁当公開中村アナは「お弁当備忘録・ネギ塩豚丼」とつづり、曲げわっぱの弁当箱にたっぷりと豚の炒め物が詰められた弁当を公開。中学1年生の長男に作ったものだといい、「最近毎度変わらないメインのおかずを