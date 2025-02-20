チャン・ドンユンが主演する韓国映画『デビルズ・ゲーム』より、“悪魔”の恐怖を味わう場面写真6点と、殺人鬼の姿に入れ替わってしまった刑事が拷問を受ける残忍さ際立つ本編映像が解禁された。【動画】残忍な拷問シーンに震える！『デビルズ・ゲーム』本編映像キム・ジェフンが監督・脚本を務めた本作は、凶悪事件捜査に隠された謎と悪夢を描く、ボディーチェンジアクションスリラー。韓国中を恐怖に陥れているサイコパス