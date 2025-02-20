結婚情報誌「ゼクシィ」4月号（株式会社リクルート／2月21日発売）に、お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長が登場。人生初のウエディングドレス姿を披露する。【動画】アンゴラ村長「されるがままに任せようと思う」撮影の様子を公開昨年30歳を迎え、今回が人生初のウエディングドレス姿となるアンゴラ村長。テーマは“大人花嫁”ということで、「ついにこういった仕事が舞い込むようになって、30歳になったんだな