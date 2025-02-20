セガ フェイブから、感熱紙に印刷できる「レシートプリンター」と、おもちゃのようなかわいい見た目の「トイカメラ」を掛け合わせ、レトロでアナログかわいいモノクロのレシート写真が撮れるポータブルな「PRINT CAMERA プリカ」が登場！ラインナップは「PRINT CAMERAプリカディズニー＆ピクサーキャラクターズ」と「PRINT CAMERAプリカサンリオキャラクターズ」の2種類です☆ セガ フェイブ「PRINT CAMERA プリカ」ディ