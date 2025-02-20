テレビ東京では「大切にします、ミライ～ずっと地球と一緒に～」をキャッチフレーズに、多様で豊かな社会づくりに貢献するための取り組みを続けています。その一環である「テレ東系 SDGsウイーク」を2025年3月10日(月)から2025年3月16日(日)まで開催し、放送や配信を通じて、世界が直面する社会課題に取り組む人々や企業などの活動を発信します。 ＼キャンペーンデザインの随所