石川県能美市の誕生20周年を記念し、市の応援大使をつとめる人気キャラクター「シナモロール」のショーが開催されました。 「シナモ～ン！」能美市の誕生20周年を記念し開催されたキャラクターショー。主役はサンリオの人気キャラクターで、能美市の応援大使をつとめるシナモロールです。 能美市の公式キャラクター「ひぽ能ん」と「ゆず美ん」も登場し、能美市のシン