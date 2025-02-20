お笑いトリオ「３時のヒロイン」ゆめっちの最新姿に驚きの声が集まった。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、化粧品ブランド「ちふれ」のアイテムを使用したメイク顔を披露。使ったのは「新商品のリップ＆チークバーム」だそうで、「メイクをしてくれたのはくるみん先生」と、メイクアップアーティストも紹介し「＃くるみちゃんとはめちゃくちゃ相性が良きなの＃可愛くておしゃれで素敵な人間様＃ずっとおしゃべり