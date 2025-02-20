巨人の今村信貴投手が２０日、２軍の宮崎キャンプでシート打撃に登板。坂本達、増田大、重信、小林、郡と１打席ずつ対戦し、被安打ゼロで坂本達と小林から三振を奪う好投を見せた。順調な仕上がりを見せ、「いい当たりもあったけど、直球でストライクやファウルが取れたし、ストライクゾーンで勝負ができたので良かったかな」と振り返った。昨季は７登板で０勝０敗、防御率２・２５に終わり、今季は「やるしかない」と背水の思