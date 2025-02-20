韓国企業の景気見通しが３年連続で冷え込んでいる。内需不振が続く中で米トランプ政権の「関税戦争」で輸出不確実性まで大きくなり、１−３月期の見通しは金融危機当時の２００９年以降で最低を記録した。韓国経済人協会は２０日、売上高基準６００大企業を対象に３月の企業景況判断指数（ＢＳＩ）見通しを調査した結果、９０．８と集計されたと明らかにした。ＢＳＩが１００より高ければ前月より景気見通しが肯定的で、１００より