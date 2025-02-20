韓国ガールズグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）がスタジアム公演を含む超大型規模の２０２５年ワールドツアー第１次プランを発表した。所属事務所ＹＧエンターテインメントは２０日、公式ブログに「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ２０２５ＷＯＲＬＤＴＯＵＲＡＮＮＯＵＮＣＥＭＥＮＴ」を掲載した。韓国をはじめ北米・欧州・日本など世界各国で行われる２０２５年新ワールドツアーのスケジュールが記されたポスターだ。こ