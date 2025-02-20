回転寿司チェーン「くら寿司」では、回転レーンを活用した楽しいサービス「プレゼントシステム」を展開中！事前予約不要で利用でき、パレードのような楽しい音楽に乗せて、輝く装飾と抗菌寿司カバー「鮮度くん」に入った特別メニューがやってくる楽しいサービスです☆ くら寿司「プレゼントシステム」  回転寿司チェーン「くら寿司」では、回転レーンを活用した楽しいサービス「プレゼントシステム」を展開中！パレ