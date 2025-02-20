香川県／池田豊人 知事 大学進学時の若者の県外流出を防ぐため、香川県の池田知事が新たな県立大学の設置などを検討する考えを示しました。 （香川県／池田豊人 知事）「今後、有識者や教育関係者経済界などからなる検討委員会を設置して県立大学の設置拡充の是非を含めて検討していきたい」 20日に開かれた県議会の代表質問で答弁したものです。 香川県の高校などから大学に進学した人の約8割が県外に出る一方、卒業