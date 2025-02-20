ハーゲンダッツ ジャパンは、6月1日出荷分から「アソートボックス」の価格改定を行う。現行の希望小売価格税別925円が995円になる。アソートボックスは、ミニカップよりも小さい70mlカップに3種類のフレーバーを各2個ずつ、計6個詰め合わせた商品。原材料価格や包装資材の高騰、物流コスト上昇などが中期的に継続することが予想されるなか、企業努力だけではコストアップの吸収は極めて困難と判断し、価格改定を決めた。