厚生労働省は20日、介護保険料のうち、40〜64歳の人が2025年度に負担するのは平均で1人当たり月6202円になるとの推計を公表した。企業や公費による負担分を含む。24年度から74円減少した。介護予防の取り組みの効果などが影響したとみられる。近年の保険料は、高齢化に伴う介護サービスの利用増などで上昇傾向が続き、制度が始まった00年度（月2075円）の約3倍に膨らんでいる。健康保険組合などに加入している会社員は労使折