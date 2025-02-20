20日、韓国軍との空中訓練に参加する米軍のB1B戦略爆撃機（右端）（韓国国防省提供・共同）【ソウル共同】韓国国防省は20日、米軍のB1B戦略爆撃機と韓国軍の戦闘機が同日、朝鮮半島上空で訓練を実施したと発表した。米国の「核の傘」提供を軸とする拡大抑止を誇示し、核・ミサイル技術を高度化させる北朝鮮をけん制する狙い。第2次トランプ政権の発足後、米軍の戦略爆撃機が朝鮮半島に展開するのは初めて。北朝鮮が反発する可