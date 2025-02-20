木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者、モデルのＣｏｃｏｍｉが２０日、インスタグラムを更新。週刊誌の取材に注意した。２４時間で消えるストーリーズ機能を使って、「週刊誌へ」「クラクション鳴らして振り向かせて写真撮るのは良くないですよー。」と、黒い車の写真を添えて投稿。ナンバープレートが分からないようにぼかした写真になっている。