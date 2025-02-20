2024年9月にデビューしたアイドルグループ「Maison de Queen」の公式X（旧ツイッター）が19日に更新され、メンバーの黒魅らら、羽島めい、つづくが、3月21日をもってグループを卒業することを発表した。みちょぱのビキニ姿に絶賛の声「スタイル良すぎて水着がダボダボに見える」「なんちゅー体してんの！？」 夫・大倉士門も反応Xでは、「所属メンバーである黒魅らら、羽島めい、つづくの3名が2025年3月21日の『Make the Queen vol