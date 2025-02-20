プロ野球「東京ヤクルトスワローズ」のマスコットキャラクター・つば九郎を担当する社員スタッフの訃報を受け、芸能界からは続々と“追悼”コメントが寄せられた。さだまさし＆稲村亜美が在りし日の思い出を明かす「ショックすぎて言葉になりません」《追悼・つば九郎》夫がヤクルトの高橋奎二投手（27）というタレント板野友美（33＝写真）は、「つば九郎。心よりお悔やみ申し上げます。どうか安らかにお眠りください。ご冥福をお