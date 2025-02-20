性風俗産業が合法的に認められている日本でも、違法売春を行う者は後を絶たないのが現状だ。昨今では、摘発されにくい閉鎖的な空間が売買春の温床になっているケースも多いらしい。今回は、本来ならば性的接触がないはずの「リフレ」で売春行為を繰り返す女性を描いた問題作『＃違法ガール履歴書に書けない私の裏バイト』（新潮社）の原作者、阿部ベア氏にインタビューを敢行。普段は芸能ライターとして活躍する阿部氏が見た、リ