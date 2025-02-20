20日の東京外国為替市場で円相場は一時、1ドル=149円台後半まで円高ドル安に振れ、昨年12月以来、約2カ月ぶりの水準となった。前日午後5時時点より2円近く円高が進んだ。米国の長期金利が低下した一方で、日本銀行が追加利上げに動くとの観測が拡大。日米の金利差縮小が意識され、金利の上がりそうな円を買ってドルを売る動きが強まった。