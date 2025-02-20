三重県の菓子メーカーが販売する「ベビースター」と「おにぎりせんべい」のコラボ商品が、発売されることになりました。ともに三重県に本社を置く菓子メーカー「おやつカンパニー」と「マスヤ」が販売するのは「ベビースター味のおにぎりせんべい」と「おにぎりせんべい味のベビースターラーメン」で、2025年2月20日、一見勝之知事が試食しました。