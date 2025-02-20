英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、操作性・安定性・機動力をさらに向上させた「cleave」を新たに発売する。「cleave」は、「コースタイム70％」をコンセプトに、ファストハイクといったスピードが求められるシーンに対応する軽量性と豊富な機能性を備えている。さらに、カリマーが長年追求してきた「背負いやすさ」と「疲れにくさ」を継承し、山行時にリュックサックが揺れることなく体にしっかりフィット