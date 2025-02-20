才木の才能は誰もが認めるところ。阪神を引っ張る存在になってほしいところだ(C)産経新聞社藤川球児新監督の下、V奪還を目指す阪神は2025年も自慢の投手陣が“ストロングポイント”に挙げられる。昨年もリーグ2位のチーム防御率を記録しており、今季も阪神の先発、リリーフとそれぞれのパフォーマンスは他球団にとって大きな脅威となることは間違いないだろう。【動画】阪神タイガース春季キャンプ2025レポートその中でも、